В Пензе огласят приговор членам ОПГ по делу, материалы которого составили 28 томов Криминал

Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. Приговор 14 членам организованной преступной группы, распространявшим наркотики через интернет, огласят в Октябрьском районном суде Пензы в понедельник, 26 февраля.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, лица, которые в марте 2016 года основали ОПГ, не установлены.

«Ими была организована схема работы интернет-магазина, через который путем тайников и закладок производился сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Эффективная преступная деятельность функционировала в сложной иерархической структуре. Роли распределялись от розничного закладчика, мелкооптового и межрегионального курьера до руководителя», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что после окончания прения сторон подсудимые выступили с последним словом, признав свою вину.

«Рассмотрение уголовного дела велось с 12 января 2018 года. Его объем составил 28 томов», — уточнил представитель суда.