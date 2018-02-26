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В Заречном в сгоревшей квартире нашли тело женщины с 20 ножевыми ранениями

18:45 | 26.02.2018 | Криминал

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту обнаружения тела женщины 1972 года рождения с 20 ножевыми ранениями и следами термического воздействия в одной из квартир дома на улице Заречной в городе Заречном Пензенской области после ликвидации пожара.

В Заречном в сгоревшей квартире нашли тело женщины с 20 ножевыми ранениями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, к смерти 46-летней женщины может быть причастна ее соседка 1971 года рождения.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что вечером 23 февраля 2018 года они находились вдвоем в квартире потерпевшей. Кроме того, в помещении соседки обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие ее возможную причастность к насильственной смерти подруги», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что допросить подозреваемую пока невозможно, так как утром 24 февраля она была доставлена в одну из пензенских больниц после падения из окна своей квартиры на третьем этаже в тяжелом состоянии.

«Следователем совместно с криминалистом проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены судебно-медицинская, биологическая и пожаро-техническая экспертизы», — сказала Татьяна Махницкая.
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