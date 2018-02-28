Житель Оренбурга задержан в Пензе по подозрению в незаконном обороте наркотиков Криминал

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего жителя Оренбурга, который подозревается в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, мужчина был задержан на вокзале Пенза-I.

«Понимая, что он попал в поле зрения представителей власти, злоумышленник предпринял попытку избавиться от свертка, который достал из сумки и отбросил подальше от себя. Однако это не помогло ему избежать ответственности — он был задержан», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, как выяснилось впоследствии, в свертке находился синтетический наркотик, который был изъят из незаконного оборота.

«После проведения с задержанным первоначальных следственных и оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение крупной партии наркотика синтетического происхождения массой более 2,5 кг, подготовленной для сбыта на территории Пензы. Он также изъят из незаконного оборота», — сказали в прокуратуре.

В пресс-службе отметили, что задержанный признал свою вину в полном объеме.