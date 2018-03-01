Под Пензой молодая женщина лишилась 100 тыс. рублей, пытаясь купить трактор Криминал

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. 29-летняя жительница Пензенского района Пензенской области лишилась 100 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников при покупке трактора.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, она увидела объявление о продаже техники в интернете и позвонила по указанному в нем номеру.

«Неизвестный сообщил, что для приобретения трактора необходимо перечислить предоплату в сумме 120 тыс. рублей. Следуя инструкциям незнакомца, женщина через банкомат подключила услугу «Мобильный банк» к двум неизвестным ей абонентским номерам мобильной связи, после чего обнаружила, что со счета ее карты списана крупная сумма», — пояснили в ведомстве.