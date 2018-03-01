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Под Пензой молодая женщина лишилась 100 тыс. рублей, пытаясь купить трактор

09:38 | 01.03.2018 | Криминал

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Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. 29-летняя жительница Пензенского района Пензенской области лишилась 100 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников при покупке трактора.

Под Пензой молодая женщина лишилась 100 тыс. рублей, пытаясь купить трактор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, она увидела объявление о продаже техники в интернете и позвонила по указанному в нем номеру.

«Неизвестный сообщил, что для приобретения трактора необходимо перечислить предоплату в сумме 120 тыс. рублей. Следуя инструкциям незнакомца, женщина через банкомат подключила услугу «Мобильный банк» к двум неизвестным ей абонентским номерам мобильной связи, после чего обнаружила, что со счета ее карты списана крупная сумма», — пояснили в ведомстве.
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