В Пензе к 8 годам колонии приговорена целительница, убедившая клиентов убить своего зятя Криминал

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области, позиционирующая себя в качестве целительницы, приговорена к 8 годам лишения свободы за подстрекательство троих своих клиентов к убийству 23-летнего зятя, который женился на ее дочери против воли матери невесты. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Разложив гадальные карты, женщина убедила клиентов в удачном исходе задуманного. С помощью ароматических свечей злоумышленница провела ритуал и запретила исполнителям разговаривать между собой во время совершения преступления», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что был разработан целый план: накануне убийства один из мужчин поджег входную дверь дома зятя целительницы, а на следующий день — 1 декабря 2016 года — злоумышленники явились к нему под видом полицейских, проинформировали о «задержании» поджигателя и предложили проехать в отдел.

«По пути следования в автомобиле они применили к потерпевшему электрошокер и наручники, связали его веревками, после чего надели на голову пакет. Доставив мужчину в лес, один из злоумышленников нанес молодому человеку два удара ножом в шею, а затем соучастники закидали его ветками и уехали, оставив на морозе. Смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии», — сказала Светлана Артамонова.

Она уточнила, что суд приговорил убийцу к 11 годам лишения свободы, а его подельников — к девяти.

«Кроме того, осужденные должны возместить моральный вред родственникам погибшего в общей сумме 3 млн. рублей», — добавила собеседница агентства.

Приговор по данному делу пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.