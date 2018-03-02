Житель Заречного отправится в колонию строгого режима за националистические лозунги Криминал

Заречный, 2 марта 2018. PenzaNews. 32-летний житель Заречного Пензенской области Данила Соловей-Чуб проведет два года и два месяца в колонии строгого режима за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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«Установлено, что мужчина с мобильного телефона весной и летом 2017 года умышленно размещал под псевдонимом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» графические изображения и аудиозаписи, содержащие лозунги и призывы националистического характера, унизительные характеристики человека и группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка и происхождения, а также информацию, побуждающую к экстремистским действиям», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что злоумышленник действовал публично, обеспечив беспрепятственный доступ на свою страницу широкому кругу лиц.

«Кроме этого, в октябре 2017 года, выражая недовольство законными действиями находившихся при исполнении должностных обязанностей офицеров полиции, одетых в форменную одежду, которые прибыли по вызову его сожительницы, мужчина угрожал представителям власти применением насилия, направив на них электроприводное оружие, внешне похожее на автомат АК-74», — добавила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, ранее мужчина был неоднократно судим за хищения, применение физического насилия, призывы к экстремистской деятельности, а также возбуждение ненависти и вражды.

Она сообщила, что, помимо основного наказания, зареченец лишен права публичного выступления в СМИ, в том числе в интернете, и на публично-массовых мероприятиях, а также размещения в соцсетях любой информации сроком на 2 года 5 месяцев и 19 дней.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнила старший помощник прокурора.