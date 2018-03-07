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Трое жителей Кузнецка осуждены за смерть таксиста

14:50 | 07.03.2018 | Криминал

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Кузнецк, 7 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок 8,5, 9 и 10,5 лет назначено троим жителям Кузнецка Пензенской области, которые признаны судом виновными в смерти таксиста и угоне его машины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Трое жителей Кузнецка осуждены за смерть таксиста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вечером 7 сентября 2017 года мужчины употребляли спиртное, после чего вызвали такси. Прибыв по одному из адресов, указанных злоумышленниками, таксист попросил оплатить поездку. В ответ они сказали, что нужно проехать еще по другому адресу. Когда таксист по просьбе злоумышленников остановился на одной из улиц Кузнецка, пассажир 1991 года рождения начал избивать его, после чего перетащил водителя на заднее сиденье, а сам сел за руль и направился с приятелями и таксистом в сторону села Комаровка», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что неподалеку от села молодые люди вытащили потерпевшего на улицу и стали избивать его руками, ногами и бревном, причинив смертельную травму головы, после чего скрылись на машине таксиста.

«Тело погибшего на следующий день обнаружил местный тракторист», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина 1991 года рождения, который получил самое строгое наказание, также признан виновным в высказывании угрозы убийством и публичном оскорблении представителя власти.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.
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