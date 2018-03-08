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В Пензенском районе мужчина лишился более 30 тыс. рублей при продаже теленка

14:41 | 08.03.2018 | Криминал

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Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. 61-летний житель Пензенского района Пензенской области лишился 31 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при продаже теленка через интернет.

В Пензенском районе мужчина лишился более 30 тыс. рублей при продаже теленка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сайте Avito.ru он разместил объявление о продаже животного. Через некоторое время на его мобильный телефон позвонил неизвестный. Он сказал, что желает приобрести теленка и под предлогом перечисления предоплаты попросил пройти к ближайшему банкомату», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что мужчина выполнил инструкции злоумышленника, после чего обнаружил списание денег.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в пресс-службе.
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