Житель Пензы обвиняется в попытке сбыть крупную партию наркотиков Криминал

Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. 18-летний житель Пензы обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во время дежурства на улице Чапаева полицейские патрульно-постовой службы обратили внимание на молодого человека. Увидев людей в форме, он стал вести себя подозрительно и попытался скрыться, однако стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что при досмотре у задержанного было изъято более 30 свертков с наркотиком.

«В ходе допроса молодой человек признался, что на протяжении нескольких дней раскладывал по укромным местам запрещенные вещества, предназначенные для бесконтактной передачи потребителям», — сказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу.