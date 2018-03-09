EN
17:35:59 Пятница, 9 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Житель Пензы обвиняется в попытке сбыть крупную партию наркотиков

11:36 | 09.03.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. 18-летний житель Пензы обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Житель Пензы обвиняется в попытке сбыть крупную партию наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во время дежурства на улице Чапаева полицейские патрульно-постовой службы обратили внимание на молодого человека. Увидев людей в форме, он стал вести себя подозрительно и попытался скрыться, однако стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что при досмотре у задержанного было изъято более 30 свертков с наркотиком.

«В ходе допроса молодой человек признался, что на протяжении нескольких дней раскладывал по укромным местам запрещенные вещества, предназначенные для бесконтактной передачи потребителям», — сказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой мужчина стал жертвой мошенничества при попытке купить станок через интернет Пензенская область вошла в число энергодефицитных регионов
В киноконцертном зале «Пенза» впервые состоится сольный концерт Марты Серебряковой «Пензадормост» бросил силы на вывоз снега с улиц
В Пензе затопило несколько улиц на острове Пески Из помещения цеха в селе Вирга украдены мешки с фуражной мукой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама