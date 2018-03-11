Под Пензой мужчина вырвал ноутбук из рук прохожего и продал его на рынке Криминал

Пенза, 11 марта 2018. PenzaNews. Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признался полицейским в совершении грабежа в отношении жителя Мокшана.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Потерпевший сообщил, что дневное время шел по одной из улиц районного центра с ноутбуком в руках. В это время к нему приблизился незнакомец. Он потребовал вернуть 300 рублей, якобы взятые у него в долг, а затем вырвал из рук мужчины ноутбук и скрылся», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, по словам подозреваемого, он продал похищенное на одном из рынков Пензы, а вырученные деньги потратил.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказали в полиции.