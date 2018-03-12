Вступил в силу приговор по делу о вооруженном нападении на пензенскую заправку Криминал

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор по делу о вооруженном нападении троих молодых мужчин на автозаправочный комплекс на улице Чаадаева в Пензе, которое произошло более года назад.

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«В январе 2017 года трое жителей Пензы договорились открыто совершить хищение денежных средств с автомобильно-заправочного комплекса №7 АО «Пензанефтепродукт», расположенного на улице Чаадаева. Согласно распределенным между собой ролям, 21 января Иван Сологуб доставил соучастников к месту преступления и остался ждать их в своем автомобиле. Двое других злоумышленников переоделись в заранее заготовленные вещи темного цвета, закрыли свои лица одеждой, надели перчатки и приготовили нож для использования в качестве оружия при совершении нападения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, войдя в помещение один из злоумышленников направил на кассира заранее приобретенный им газобаллонный пневматический пистолет, угрожая применением насилия, а второй в это время с ножом в руке наблюдал за окружающей обстановкой.

«Напуганная противоправными действиями нападавших женщина помогла им открыть кассу, откуда злоумышленники открыто похитили денежные средства в размере 19 тыс. 900 рублей и скрылись с места преступления. Похищенные деньги молодые люди разделили поровну и распорядились ими по своему усмотрению», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что в период следствия, находясь под домашним арестом, один из соучастников преступления — 21-летний житель Пензы — покончил жизнь самоубийством.

Она уточнила, что Иван Танзаев, который был несовершеннолетним в момент преступления, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», и приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ отметила, что Иван Сологуб осужден по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Не согласившись со сроком назначенного наказания, Иван Танзаев обжаловал приговор в вышестоящий суд. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сказала Светлана Артамонова.