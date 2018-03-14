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В Земетчино отец шести детей наказан за жестокое обращение с сыном

09:05 | 14.03.2018 | Криминал

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Земетчино, 14 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде 300 часов обязательных работ назначено 42-летнему жителю Земетчино Пензенской области за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, соединенное с жестоким обращением.

В Земетчино отец шести детей наказан за жестокое обращение с сыном

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как установлено по делу, мужчина, являющийся отцом шести несовершеннолетних детей, неоднократно оскорблял своего 11-летнего сына словами ненормативной лексики, употреблял в обращении с ним нецензурную брань, использовал в своей речи крик, грубость, унижал самолюбие ребенка. С посторонними лицами отец распивал спиртные напитки у себя дома в присутствии сына. В состоянии алкогольного опьянения он устраивал дома скандалы, лишая сына полноценного отдыха, не посещал родительские собрания, не интересовался учебой ребенка, проявлял безразличие к его судьбе», — сообщила «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в ноябре 2017 года по надуманному поводу мужчина нанес своему сыну не менее одного удара металлической пряжкой ремня по спине и побил ногами.

«Приговор вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.
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