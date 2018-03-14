В Беково вынесен приговор мужчине, 16 раз ударившему знакомого молотком по голове Криминал

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Мужчина, 16 раз ударивший знакомого молотком по голове в Беково Пензенской области, приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бековского районного суда, в ноябре 2017 года мужчина с молотком пришел в нежилой дом, где на веранде спал его знакомый, с которым у него ранее произошла ссора.

«Злоумышленник разбудил мужчину и с силой нанес не менее 16 ударов по голове, причинив черепно-мозговую травму, которая по признаку опасности для жизни квалифицируется как тяжкий вред здоровью», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, при вынесении приговора суд учел отягчающее обстоятельство — рецидив преступлений.

« Приговор вступил в законную силу», — отметил представитель суда.