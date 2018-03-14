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В Пензе изъято около 400 тыс. пачек сигарет с признаками подделки

16:15 | 14.03.2018 | Криминал

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Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники управления МВД России по Пензенской области пресекли деятельность группы лиц, обвиняемых в использовании заведомо поддельных специальных марок для маркировки табачных изделий.

В Пензе изъято около 400 тыс. пачек сигарет с признаками подделки

Фото: 58.мвд.рф

«По данным следствия, злоумышленники осуществляли реализацию фальсифицированной табачной продукции, маркированной поддельными специальными марками, а также без них. Официально они занимались производством упаковочных материалов и их реализацией, а также торговлей сигаретами, находящимися в легальном обороте. В состав группы входили лица, обладающие необходимыми знаниями, опытом и навыками организации продажи табачных изделий. Они занимались поиском мест для незаконного сбыта немаркированной продукции, а также ее последующей реализацией на территории Пензенской области как в розницу, так и оптом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что склады с товаром располагались в Железнодорожном районе Пензы, а в розницу поддельными сигаретами торговали на рынках города через подконтрольных лиц.

«В ходе предварительного следствия проведено 30 обысков и выемок. Изъято не менее 400 тыс. пачек с табачными изделиями, маркированными специальными марками с признаками подделки. В настоящее время по данной табачной продукции проводится свыше 20 комплексных криминалистических судебных экспертиз. В рамках проведенных обысков у фигурантов уголовного дела изъяли деньги в сумме более 8 млн. рублей, полученные от продажи фальсифицированной продукции, а также 10 грузовых автомобилей, на которых она перевозилась. В пресечении противоправной деятельности принимали участие 18 следователей и свыше 70 сотрудников оперативных подразделений», — добавили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ.

«Фигурантам предъявлено обвинение в совершении данного преступления группой лиц по предварительному сговору. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и подписки о невыезде», — отметили в управлении.
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