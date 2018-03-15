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Мошенник обманом похитил у зареченца почти 200 тыс. рублей

14:27 | 15.03.2018 | Криминал

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Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. 57-летний житель Заречного Пензенской области лишился почти 200 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника при попытке продать дом через сайт объявлений.

Мошенник обманом похитил у зареченца почти 200 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Неизвестный по телефону сказал, что желает приобрести жилье. Под предлогом перечисления предоплаты в сумме 50 тыс. рублей злоумышленник попросил мужчину пройти к ближайшему банкомату. Там, следуя инструкциям незнакомца, житель Заречного произвел ряд операций, после чего обнаружил списание со счета карты 194 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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