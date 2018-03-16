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Обвиняемый в смерти жителя Лопатинского района заключен под стражу

17:21 | 16.03.2018 | Криминал

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Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. 33-летний мужчина, обвиняемый в смерти жителя Лопатинского района Пензенской области, заключен под стражу.

Обвиняемый в смерти жителя Лопатинского района заключен под стражу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 23 февраля мужчина 1984 года рождения пришел в гости к своему знакомому в селе Суляевка. Последний проживал с женщиной. Также с некоторого времени они разрешили односельчанину жить в их доме. Все вместе они работали на местной ферме», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что во время распития спиртного между хозяйкой дома и квартирантом возникла ссора, в которую вмешался обвиняемый, попросивший женщину успокоиться.

«Та начала оскорблять его и выгонять из жилища. Обвиняемый обратился к хозяину дома с просьбой успокоить сожительницу, однако тот принял ее сторону», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в ходе дальнейшей перепалки обвиняемый несколько раз ударил хозяина жилища по голове.

«Успокоившись, мужчины решили обсудить произошедшее на следующий день. Однако 24 февраля потерпевшему была вызвана скорая помощь. Он был госпитализирован, а 12 марта скончался в одной из больницы Пензы от закрытой черепно-мозговой травмы», — отметила представитель следственного управления.

По ее словам, в рамках уголовного дела производится сбор доказательной базы, назначены различные экспертизы.
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