Четверо молодых жителей Пензы подозреваются в краже газовых баллонов Криминал

Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Четверо жителей Пензы в возрасте от 18 лет до 21 года подозреваются в краже двух газовых баллонов из незапертого сарая на улице Котовского в областном центре.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, после заявления о краже на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Сотрудники патрульно-постовой службы при отработке района преступления возле дома на Озерном переулке задержали молодых людей, двое из которых привлекались к уголовной ответственности. Они признались в содеянном. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.