В Пензе вычислили мошенника, обманувшего салоны связи на 200 тыс. рублей Криминал

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в мошенничестве с поддельными купюрами, с помощью которых он похитил в салонах связи Пензы не менее 200 тыс. рублей.

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«В отдел полиции №2 обратился с заявлением администратор салона связи. Он сообщил, что в купюроприемнике платежного терминала обнаружил 47 билетов, внешне похожих на банкноты достоинством 1 тыс. рублей. Они были внесены неизвестным лицом для перечисления денежных средств на ряд счетов банковских карт. Впоследствии эта сумма была обналичена в одном из торговых центров Пензы. Ущерб, причиненный организации действиями злоумышленника, составил 47 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по подозрению в совершении преступления был задержан житель Пензы 1986 года рождения.

«Установлено, что мужчина проводил фиктивные платежи в различных салонах сотовой связи города, используя внешне похожие на купюры билеты, затем переводил деньги на используемые им банковские карты», — сказали в полиции.

В управлении пояснили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу.

«Данный гражданин подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений на территории Пензы», — отметили в пресс-службе, уточнив, что большая часть средств была обнаружена при нем и изъята.