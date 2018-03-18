Житель Пензы попался на уловку мошенника, пытаясь помочь «зятю» Криминал

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. 62-летний житель Пензы лишился денег, попавшись на уловку мошенника, который выдал себя за его зятя.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник позвонил мужчине и голосом, похожим на голос зятя, сказал, что через час приедет в Пензу.

«20 минут спустя незнакомец перезвонил и сказал, что его остановили сотрудники Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения, а для его освобождения от административной ответственности необходимо перечислить 10 тыс. рублей. Следуя инструкциям звонившего, пожилой мужчина перевел эту сумму на счет абонентского номера сотовой связи», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.