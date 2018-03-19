Жителя Малосердобинского района будут судить за попытку задушить сожительницу шнуром Криминал

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. 29-летний житель Малосердобинского района Пензенской области, обвиняемый в угрозе убийством сожительнице, предстанет перед судом.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по версии следствия, ссора произошла 2 января 2018 года из-за пристрастия мужчины к алкоголю.

«Разгоряченный спиртным, он оторвал электрический шнур обогревателя, обвязал им шею женщины, высказал в ее адрес угрозу убийством и начал душить, однако она сумела вырваться и вызвать полицию», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что после утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

В соответствии с ч. 1 ст. 119 УК РФ, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы до двух лет, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.