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В Пензенской области завели дело на депутата, поднявшего руку на бывшую жену 8 марта

18:13 | 20.03.2018 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело по двум статьям УК РФ — ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» — возбуждено в отношении депутата комитета местного самоуправления одного из сельсоветов Шемышейского района Пензенской области, который поднял руку на бывшую жену в Международный женский день.

В Пензенской области завели дело на депутата, поднявшего руку на бывшую жену 8 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, утром 8 марта 2018 года подозреваемый 1981 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего дома в Шемышейском районе в ходе ссоры с бывшей супругой нанес ей не менее одного удара рукой по голове, от которого она упала на землю. После этого мужчина руками начал сдавливать шею потерпевшей, высказывая при этом в ее адрес угрозы убийством. Кроме того, он нанес женщине еще не менее четырех ударов рукой по голове», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что после произошедшего у женщины остались ссадины и кровоподтеки.

«Следует отметить, что в 2015 и 2016 годах мужчина привлекался органами следственного управления к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, а в августе 2017-го — к административной за нанесение побоев потерпевшей», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.
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