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В Пензе судебный пристав подозревается злоупотреблении должностными полномочиями

09:29 | 21.03.2018 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники отдела противодействия коррупции управления ФССП России по Пензенской области выявили факт злоупотребления должностными полномочиями приставом одного из структурных подразделений ведомства.

В Пензе судебный пристав подозревается злоупотреблении должностными полномочиями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Конфискованные в рамках уголовного дела 11 тыс. рублей перекочевали в карман к судебному приставу в нарушение законодательства «Об исполнительном производстве». Сумма, принятая от следователя, не была оприходована надлежащим образом, что способствовало совершению уголовно-наказуемого деяния», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она пояснила, что по материалам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
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