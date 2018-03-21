В Пензе судебный пристав подозревается злоупотреблении должностными полномочиями Криминал

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники отдела противодействия коррупции управления ФССП России по Пензенской области выявили факт злоупотребления должностными полномочиями приставом одного из структурных подразделений ведомства.

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«Конфискованные в рамках уголовного дела 11 тыс. рублей перекочевали в карман к судебному приставу в нарушение законодательства «Об исполнительном производстве». Сумма, принятая от следователя, не была оприходована надлежащим образом, что способствовало совершению уголовно-наказуемого деяния», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она пояснила, что по материалам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».