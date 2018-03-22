В Пензе из съемной квартиры изъято 5 кг наркотиков Криминал

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на незаконный сбыт синтетических наркотиков, в котором обвиняются пятеро жителей Ульяновской и Самарской области, среди которых есть несовершеннолетняя девушка.

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«По оперативным данным, первым в Пензу прибыл 24-летний житель Ульяновской области. Некоторое время он занимался распространением запрещенных веществ на территории областного центра. В его функции входила доставка крупных партий наркотиков из-за пределов Пензенской области и фасовка их на свертки, предназначенные для конечных потребителей. Для этих целей он арендовал квартиры в разных районах города», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем злоумышленник пригласил в Пензу своего знакомого — 27-летнего жителя Самарской области, который помогал заниматься взвешиванием и упаковкой вещества, а тот вскоре привлек к противоправной деятельности свою сожительницу, которая стала помогать им заниматься расфасовкой.

«Позже к ним присоединились еще двое жителей Самарской области — 23-летний юноша и несовершеннолетняя девушка, которые выполняли роли, отведенные им организатором. Все участники противоправной деятельности проживали в арендованной квартире в Октябрьском районе Пензы, где хранили запрещенные вещества и занимались их фасовкой. […] При осмотре съемного жилья оперативники обнаружили многочисленные упаковки с наркотиками общей массой 5 кг. Также около 500 граммов наркотических средств обнаружено в тайниках, оборудованных злоумышленниками», — добавили в ведомстве.