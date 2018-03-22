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Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке цветов на 17 тыс. рублей

15:30 | 22.03.2018 | Криминал

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. 23-летняя жительница Заречного Пензенской области, оформившая через интернет заказ на приобретение цветов общей стоимостью около 17 тыс. рублей, стала жертвой мошенничества.

Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке цветов на 17 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На одном из сайтов она оставила заявку, после чего ей позвонил неизвестный, который представился менеджером. С ним женщина договорилась о покупке цветов за 16 тыс. 880 рублей. Эту сумму она перечислила на расчетный счет, указанный в договоре, который получила по электронной почте», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что товар покупательнице отправлен не был, а сайт перестал работать.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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