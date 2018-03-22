Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке цветов на 17 тыс. рублей Криминал

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. 23-летняя жительница Заречного Пензенской области, оформившая через интернет заказ на приобретение цветов общей стоимостью около 17 тыс. рублей, стала жертвой мошенничества.

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«На одном из сайтов она оставила заявку, после чего ей позвонил неизвестный, который представился менеджером. С ним женщина договорилась о покупке цветов за 16 тыс. 880 рублей. Эту сумму она перечислила на расчетный счет, указанный в договоре, который получила по электронной почте», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что товар покупательнице отправлен не был, а сайт перестал работать.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.