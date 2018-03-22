Под Пензой будут судить начальника конфетного цеха «Невского кондитера» Криминал

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Начальник конфетного цеха ООО «Невский кондитер», осуществляющего деятельность в Мокшанском районе Пензенской области, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

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«По данным следствия, 9 января 2018 года обвиняемый, зная об отсутствии защитных ограждений всех подвижных частей и элементов оборудования, допустил к производству пусконаладочных работ слесаря линии конфетного цеха. При этом он не прекратил деятельность слесаря после объявления обеденного перерыва и не проконтролировал наладку вышеуказанной установки при включенном приводе минимум двумя работниками», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при выполнении пусконаладочных работ произошел захват спецодежды слесаря при контакте с вращающимся валом оборудования, а затем его правую ногу втянуло в опасную зону.

«В результате потерпевшему 1989 года рождения был причинен открытый перелом правой ноги, квалифицирующийся как тяжкий вред здоровью», — сказала собеседница агентства.