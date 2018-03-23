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В Кузнецком районе женщина попыталась дать участковому взятку в 50 тыс. рублей

14:45 | 23.03.2018 | Криминал

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Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении женщины 1967 года рождения, которая подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Кузнецком районе Пензенской области.

В Кузнецком районе женщина попыталась дать участковому взятку в 50 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 20 марта 2018 года подозреваемая, находясь в служебном кабинете участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по Кузнецкому району, расположенном в одном из сел, попыталась передать сотруднику денежные средства в размере 50 тыс. рублей за совершение им заведомо незаконных действий, а именно — вынесение решения об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению местного жителя о хищении более 100 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в ходе проверки участковый получил сведения о возможной причастности злоумышленницы к хищению денег.

Татьяна Махницкая добавила, что полицейский от незаконного вознаграждения отказался.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — отметила собеседница агентства.
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