В Пензе мужчина приговорен к 13 годам колонии за развратные действия вблизи школ Криминал

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Каменки 1966 года рождения, который признан судом виновным в совершении на территории пензенских школ преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия».

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«Следствием и судом установлено, что днем 14 декабря 2016 года мужчина, находясь на территории средней общеобразовательной школы города Пензы, используя беспомощное состояние двух девочек 2005 года рождения, обусловленное их малолетним возрастом, совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 28 декабря 2016 года злоумышленник, также находясь у школы, совершил развратные действия в отношении четырех девочек в возрасте от 13 до 15 лет.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.