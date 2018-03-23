EN
22:09:46 Пятница, 23 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе мужчина приговорен к 13 годам колонии за развратные действия вблизи школ

18:25 | 23.03.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Каменки 1966 года рождения, который признан судом виновным в совершении на территории пензенских школ преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия».

В Пензе мужчина приговорен к 13 годам колонии за развратные действия вблизи школ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 14 декабря 2016 года мужчина, находясь на территории средней общеобразовательной школы города Пензы, используя беспомощное состояние двух девочек 2005 года рождения, обусловленное их малолетним возрастом, совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 28 декабря 2016 года злоумышленник, также находясь у школы, совершил развратные действия в отношении четырех девочек в возрасте от 13 до 15 лет.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе чиновники взялись за лопаты Валерий Лидин обсудил с нижегородской коллегой вопросы межпарламентского сотрудничества
Пропавший подросток из Вадинска спустя почти месяц найден в Пензе Большинство школ региона нарушают требования к антитеррористической защищенности
В Кузнецком районе женщина попыталась дать участковому взятку в 50 тыс. рублей Движение льда на Суре ожидается в связи со сбросом воды через плотину под Пензой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама