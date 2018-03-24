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Уголовное дело завели на жителя Кузнецка за распитие спиртного с девушкой-подростком

12:07 | 24.03.2018 | Криминал

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Кузнецк, 24 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» возбуждено в Кузнецке Пензенской области в отношении молодого человека, который систематически распивал спиртное вместе с 17-летней подругой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Уголовное дело завели на жителя Кузнецка за распитие спиртного с девушкой-подростком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ранее он неоднократно привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.
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