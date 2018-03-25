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В Пензе бродяга ограбил магазин ради огнетушителя

10:28 | 25.03.2018 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. Полицейские выясняют обстоятельства ограбления магазина, расположенного на улице Тернопольской в Пензе.

В Пензе бродяга ограбил магазин ради огнетушителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина-предприниматель заявила, что неизвестный, угрожая физической расправой, открыто похитил из торгового зала огнетушитель.

В полиции пояснили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Полицейские установили причастность к совершению преступления 42-летнего гражданина, ведущего бродяжнический образ жизни, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Почему бродяга решился на преступление ради огнетушителя, в УМВД не уточнили.
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