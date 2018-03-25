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В Пензе злоумышленники за день украли из магазинов детские конструкторы на 150 тыс. рублей

11:01 | 25.03.2018 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. Три человека — двое жителей Ростовской области и тамбовчанин — задержаны в Самарской области по подозрению в серии краж детских конструкторов из магазинов в Пензе на общую сумму более 150 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе злоумышленники за день украли из магазинов детские конструкторы на 150 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кражи происходили по одному сценарию. Злоумышленники заходили в магазины детских товаров. В то время как одни отвлекали внимание продавцов и кассиров, другие выносили коробки с конструкторами, которые прятали в пакеты», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что четыре аналогичных преступления было совершено в торговых центрах в разных районах города в течение одного дня.

В УМВД отметили, что похищенные конструкторы были обнаружены в машине, на которой передвигались подозреваемые.

«Данное имущество изъято», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время злоумышленники заключены под стражу, проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов.
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