В Пензе возбуждено 17 уголовных дел в связи с работой «Центральной сберкассы» Криминал

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы признала законным возбуждение 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», по заявлениям жителей о совершении в отношении них мошеннических действий сотрудниками кредитного потребительского кооператива «Центральная сберкасса».

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«Поводом к возбуждению послужили факты обмана и злоупотребления доверием вкладчиков этого КПК в 2016–2017 годах, в результате чего им был причинен имущественный ущерб», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что ранее органами внутренних дел неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой Ленинского района Пензы как незаконные, вынесенные по неполно исследованным обстоятельствам.

«Материалы направлялись для проведения дополнительной проверки и принятия законного и обоснованного процессуального решения», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.