Более 10 лет в колонии проведет житель Земетчино за смерть приятеля Криминал

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю поселка Земетчино Пензенской области 1985 года рождения, до смерти избившему приятеля, с которым он ранее находился в местах лишения свободы.

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«Следствием и судом установлено, что 2 декабря 2017 года в Земетчино в гости к 32-летнему мужчине пришел знакомый — житель села Вяземка 1956 года рождения. Ранее они вместе отбывали наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений. На протяжении трех дней приятели употребляли алкоголь. Вечером 4 декабря в ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора, в результате которой потерпевший выразился в адрес злоумышленника оскорбительным нецензурным словом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что хозяин квартиры несколько раз ударил гостя по голове, а когда тот упал со стула на пол, продолжил бить его, в том числе ногами.

«В комнате находилась мать злоумышленника. С ее слов, она уговаривала сына остановиться, но тот ее не слушал и продолжал наносить удары», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что владелец жилища пытался привести приятеля в чувства, однако безуспешно.

«После того, как мужчина перестал хрипеть, злоумышленник, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, решил избавиться от тела. В ночь на 5 декабря он вынес его из жилища, дотащил до близлежащих сараев и оставил там», — сказала представитель следственного управления.

Она отметила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.