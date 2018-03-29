В Пензе мужчина перечислил мошенникам почти 30 тыс. рублей, пытаясь купить капот Криминал

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. 33-летний мужчина в Пензе лишился 28 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников при покупке капота для автомобиля «Volkswagen».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, перед этим он увидел объявление о продаже детали на сайте Avito.ru и позвонил по контактному телефону.

«Неизвестный пояснил, что готов продать товар при условии предоплаты. Следуя инструкциям незнакомца, заявитель перечислил на счет банковской карты 28 тыс. рублей, но до сих пор капот не получил, а телефон неизвестного не отвечает», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.