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В Каменском районе бывший дознаватель предстанет перед судом за попытку мошенничества

15:37 | 29.03.2018 | Криминал

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Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Бывший дознаватель Каменского районного отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области предстанет перед судом за покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

В Каменском районе бывший дознаватель предстанет перед судом за попытку мошенничества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, 12 февраля дознаватель взял у коллеги для изучения исполнительное производство в отношении местного жителя, не платившего алименты, а затем пригласил должника на беседу, позвонив ему по телефону.

«На следующий день он встретился с мужчиной в своем служебном кабинете и ввел его в заблуждение, сообщив, что у него в производстве находится материал проверки по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — пояснила она.

Татьяна Махницкая отметила, что вечером того же дня сотрудник ведомства вновь встретился с должником и пообещал не возбуждать дело за 20 тыс. рублей.

«Мужчина согласился и 14 февраля передал должностному лицу деньги в указанном размере. Распорядиться ими дознаватель не смог, так как непосредственно после их получения был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.
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