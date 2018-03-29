В Каменском районе бывший дознаватель предстанет перед судом за попытку мошенничества Криминал

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Бывший дознаватель Каменского районного отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области предстанет перед судом за покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, 12 февраля дознаватель взял у коллеги для изучения исполнительное производство в отношении местного жителя, не платившего алименты, а затем пригласил должника на беседу, позвонив ему по телефону.

«На следующий день он встретился с мужчиной в своем служебном кабинете и ввел его в заблуждение, сообщив, что у него в производстве находится материал проверки по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — пояснила она.

Татьяна Махницкая отметила, что вечером того же дня сотрудник ведомства вновь встретился с должником и пообещал не возбуждать дело за 20 тыс. рублей.

«Мужчина согласился и 14 февраля передал должностному лицу деньги в указанном размере. Распорядиться ими дознаватель не смог, так как непосредственно после их получения был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.