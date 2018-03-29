В Пензе женщину обманули на 9 тыс. рублей при попытке купить игрушки через интернет Криминал

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. 27-летняя женщина в Пензе лишилась 9 тыс. рублей, пытаясь приобрести через интернет детские игрушки.

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«По словам потерпевшей, объявление о продаже она увидела в социальной сети «ВКонтакте». В ходе переписки женщина договорилась с неизвестной о приобретении игрушек и перечислила на счет банковской карты 9 тыс. рублей. Затем она обнаружила, что страница пользователя удалена. Полицейским гражданка пояснила, что знала о подобных способах обмана», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.