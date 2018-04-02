В Пензе петербуржец приговорен к 8 годам колонии за попытку сбыть 23 кг наркотиков Криминал

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Житель Санкт-Петербурга приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области, сотрудниками которого осуществлялось следствие.

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«Мужчина в мае 2017 года с целью незаконного обогащения установил посредством сети интернет контакты с московскими дилерами и договорился об участии в преступных схемах по распространению наркотиков на территории России. Его контакты, выступавшие в сети под псевдонимами, получали в свое распоряжение крупные партии наркотиков и сообщали злоумышленнику места их нахождения на территории Московской области», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что мужчина забирал запрещенное вещество, перевозил в другие регионы страны, расфасовывал на мелкие партии, прятал в тайники и передавал координаты местным покупателям.

«В ноябре 2017 года он привез на территорию Пензенской области более 23 килограммов наркотиков, однако довести свой преступный умысел по их распространению до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ. Опасный груз был полностью изъят», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что приговор суда вступил в законную силу.