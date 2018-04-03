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В Кузнецке пенсионерка лишилась почти 30 тыс. рублей при продаже катетеров

08:33 | 03.04.2018 | Криминал

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Кузнецк, 3 апреля 2018. PenzaNews. 77-летняя женщина лишилась 27 тыс. рублей, став жертвой мошенничества в Кузнецке Пензенской области при продаже медицинских катетеров.

В Кузнецке пенсионерка лишилась почти 30 тыс. рублей при продаже катетеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, пожилая женщина разместила объявление о продаже 20 изделий на сайте Avito.ru.

«Через некоторое время ей позвонил неизвестный и сказал, что желает приобрести товар. Под предлогом перечисления денег он попросил предоставить номер банковской карты и код подтверждения операции, который поступит в SMS. После того как пенсионерка предоставила ему нужные сведения, она обнаружила, что со счета ее карты списаны деньги», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время сотрудники полиции занимаются установлением лиц, причастных к совершению преступления.
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