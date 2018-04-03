EN
15:44:56 Вторник, 3 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы решила подарить своего новорожденного ребенка — СКР

13:10 | 03.04.2018 | Криминал

Печать

Санкт-Петербург, 3 апреля 2018. PenzaNews. Жительница Пензы, которая решила подарить своего новорожденного ребенка, стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Жительница Пензы решила подарить своего новорожденного ребенка — СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из материалов уголовного дела следует, что жительница Пензы, находясь в состоянии беременности, познакомилась с женщиной, проживающей в Ленинградской области, с которой договорилась о передаче ей в дар своего новорожденного ребенка. Прибыв в Санкт-Петербург, она получила от последней документы на ее имя, которые предоставила при поступлении в роддом. 24 марта 2018 года родив сына, роженица сообщила об этом своей знакомой, после чего, оставив ребенка в роддоме, выехала из Санкт-Петербурга», — пояснили в ведомстве.

В следственном управлении добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Уроженец Армении обвиняется в организации азартных игр в Пензе На борьбу с подтоплениями в Пензе мобилизованы все ресурсы — мэр
В Пензе несовершеннолетняя девушка подозревается в краже денег у родственницы 97% находящихся на стационарном соцобслуживании пензенцев довольны качеством услуг
Бригады по откачке воды с улиц Пензы работают в 25 проблемных точках В Пензе на улице Рябова сбили пешехода, организована проверка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама