Жительница Пензы решила подарить своего новорожденного ребенка — СКР Криминал

Санкт-Петербург, 3 апреля 2018. PenzaNews. Жительница Пензы, которая решила подарить своего новорожденного ребенка, стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

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«Из материалов уголовного дела следует, что жительница Пензы, находясь в состоянии беременности, познакомилась с женщиной, проживающей в Ленинградской области, с которой договорилась о передаче ей в дар своего новорожденного ребенка. Прибыв в Санкт-Петербург, она получила от последней документы на ее имя, которые предоставила при поступлении в роддом. 24 марта 2018 года родив сына, роженица сообщила об этом своей знакомой, после чего, оставив ребенка в роддоме, выехала из Санкт-Петербурга», — пояснили в ведомстве.

В следственном управлении добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.