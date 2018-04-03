Уроженец Армении обвиняется в организации азартных игр в Пензе Криминал

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Уголовное дело о незаконной организации азартных игр на территории Пензы, к которой, по версии следствия, причастен уроженец Армении, направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

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«По делу установлено, что 28-летний уроженец Армении с марта 2017 года по январь 2018 года приобрел, разместил и эксплуатировал для получения дохода в арендуемых им помещениях на улицах Луначарского, 11, и 1-м Онежском проезде, 4, в Пензе игровое оборудование в количестве 29 единиц», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что на данном оборудовании было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для организации азартных игр с выплатой вознаграждения.

«Предприимчивый житель Пензы без заключения трудовых договоров нанял пятерых сотрудников — операторов-кассиров», — отметила собеседница агентства.

Старший помощник прокурора пояснила, что в ходе следствия игровое оборудование было изъято.