В Пензенской области мужчина пойдет под суд из-за роликов и фотографий в соцсети Криминал

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Житель рабочего поселка Чаадаевка Пензенской области, разместивший в соцсети материалы сомнительного содержания, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

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«В ходе предварительного расследования установлено, что с мая по июнь 2017 года ранее не судимый 24-летний мужчина из своего дома с находившегося в его пользовании ноутбука разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» порнографические материалы — шесть видеороликов и две фотографии, тем самым предоставив неограниченному кругу лиц возможность смотреть и копировать их», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что некоторые ролики при этом набрали более 40 тыс. просмотров.

«После возбуждения уголовного дела незаконно распространяемые порнографические материалы были удалены молодым человеком», — пояснила собеседница агентства.