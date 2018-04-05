В Пензе проводится проверка по факту нападения мужчины с ножом на фельдшера скорой помощи Криминал

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Проверка проводится по факту нападения мужчины с ножом на женщину – фельдшера скорой помощи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве отметили, что нападение произошло в минувшую среду, 4 апреля, в квартире дома №7 на улице Тернопольской, куда медики прибыли по вызову, чтобы оказать помощь женщине, которой стало плохо.

«В это время там находился ее сожитель. Он схватил нож и приставил его к горлу фельдшера», — пояснили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что мужчина вырвал медицинской работнице клок волос, но других серьезных травм не нанес.

«Его гражданской жене и второй женщине, которая была в составе бригады скорой помощи, удалось освободить потерпевшую. Они отправили SMS-сообщение о том, что произошло нападение. Была вызвана полиция, прибыли сотрудники Росгвардии», — добавили в ведомстве.

В УМВД пояснили, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

«Сейчас составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Собирается материал проверки по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», — сообщили в полиции.