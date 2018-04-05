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В Пензе мужчина лишился почти 300 тыс. рублей при продаже комнаты

15:27 | 05.04.2018 | Криминал

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Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. 29-летний мужчина в Пензе лишился 293 тыс. рублей, пытаясь продать комнату в квартире с общей кухней через сайт объявлений Avito.ru.

В Пензе мужчина лишился почти 300 тыс. рублей при продаже комнаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На мобильный телефон мужчины позвонил неизвестный и сказал, что желает приобрести недвижимость. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил сообщить номер банковской карты, а также пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд действий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина последовал инструкциям злоумышленника и в течение нескольких часов перечислил на три номера мобильной связи крупную сумму денег.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в пресс-службе.
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