Убивший пензенца под Белгородом мужчина отправлен на принудительное лечение Криминал

Белгород, 7 апреля 2018. PenzaNews. 38-летний житель ближнего зарубежья, убивший жителя Пензенской области, освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года 51-летний житель Пензенской области прибыл в хутор Отруб Борисовского района к своему знакомому для покупки лошадей. В это время у хозяина дома гостил его племянник, который, предполагая, что у приехавшего при себе имеются деньги, решил похитить их», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Белгородской области.

В ведомстве пояснили, что в ночь на 9 октября он избил мужчину деревянной палкой, а затем задушил.

«Согласно заключению психоло-психиатрической экспертизы, мужчина признан страдающим психическим заболеванием и нуждающимся в принудительном лечении в специализированном стационаре», — уточнили в пресс-службе.