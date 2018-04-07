В Камешкирском районе мужчина попытался отвлечь полицейских, пришедших с обыском Криминал

Русский Камешкир, 7 апреля 2018. PenzaNews. 30-летний житель Камешкирского района Пензенской области попытался отвлечь сотрудников полиции, пришедших к нему для проведения обыска.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сотрудники отделения МВД России по Камешкирскому району получили оперативную информацию о том, что 30-летний житель одного из сел причастен к преступной деятельности. Было вынесено постановление о проведении обыска в домовладении гражданина. Перед его началом мужчине предложили добровольно выдать наркотические средства, но он пояснил, что ничего запрещенного в его надворных постройках не хранится. После этого представители органов правопорядка приступили к проведению необходимых действий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что, когда полицейские и следователи осмотрели помещение бани и готовились подняться на чердак, мужчина стал отвлекать внимание участников обыска и предложил им пройти в гараж.

«Это послужило сигналом для оперативников, которые обнаружили на чердаке вещество растительного происхождения. Одна часть была упакована в картонные коробки, а другая рассыпана на подстилке и накрыта одеждой, на которой были разложены автомобильные запчасти. Данное вещество было изъято и направлено на исследование, по результатам которого определено как марихуана массой 2 кг 740 граммов», — уточнили в пресс-службе.

В полиции пояснили, что, по словам злоумышленника, он получил наркотик из дикорастущей конопли, которую собрал в окрестностях села неподалеку от места жительства осенью 2017 года.

«Эти действия он совершал по ночам, чтобы его не заметили односельчане. Злоумышленник проживает в доме с родственниками — матерью и супругой, однако они позже пояснили полицейским, что ничего не знали о том, что мужчина хранит и употребляет запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.