EN
15:30:08 Воскресенье, 8 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенском районе мужчина лишился свыше 40 тыс. рублей, поверив «сотруднику банка»

13:51 | 08.04.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. 62-летний мужчина лишился 42 тыс. рублей в Пензенском районе Пензенской области, став жертвой мошенника, действовавшего под видом сотрудника банка.

В Пензенском районе мужчина лишился свыше 40 тыс. рублей, поверив «сотруднику банка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, злоумышленник позвонил ему на мобильный телефон и представился сотрудником службы безопасности кредитно-финансового учреждения.

«Он попросил собеседника продиктовать номер и пин-код карты якобы для установки антивирусной программы. После того как мужчина сообщил запрашиваемые сведения, он обнаружил, что со счета карты списаны деньги. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в ведомстве.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
На реке Ардым в Пензе образовался затор Митрополит Серафим обратился к жителям Пензенской области с пасхальным посланием
В дар пензенскому «Музею русских экспедиций» переданы журналы, выпущенные 90 лет назад В Пензе начали откачивать воду от дома, который затопило из-за зацементированной трубы
Виктор Кувайцев поздравил православных жителей Пензы с Пасхой В Пензе бывший работник СТО подозревается в угоне «ГАЗели»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама