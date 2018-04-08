В Пензенском районе мужчина лишился свыше 40 тыс. рублей, поверив «сотруднику банка» Криминал

Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. 62-летний мужчина лишился 42 тыс. рублей в Пензенском районе Пензенской области, став жертвой мошенника, действовавшего под видом сотрудника банка.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, злоумышленник позвонил ему на мобильный телефон и представился сотрудником службы безопасности кредитно-финансового учреждения.

«Он попросил собеседника продиктовать номер и пин-код карты якобы для установки антивирусной программы. После того как мужчина сообщил запрашиваемые сведения, он обнаружил, что со счета карты списаны деньги. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в ведомстве.