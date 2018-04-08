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В Кузнецке лжериелтор обманул женщину, намеревавшуюся снять квартиру

15:42 | 08.04.2018 | Криминал

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Кузнецк, 8 апреля 2018. PenzaNews. 35-летняя женщина лишилась 4,5 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при попытке арендовать квартиру в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке лжериелтор обманул женщину, намеревавшуюся снять квартиру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она увидела объявление о сдаче внаем жилья на улице Тухачевского и позвонила по контактному телефону. Неизвестный представился менеджером агентства и сказал, что за эту квартиру необходимо перечислить 4,5 тыс. рублей на банковский счет. Следуя инструкциям незнакомца, заявительница перевела запрашиваемую сумму по указанным реквизитам, после чего получила от него телефон собственника жилья», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по номеру ей ответила якобы владелица квартиры, с которой женщина договорилась об осмотре, но в назначенное время встреча не произошла, а на телефонные звонки неизвестные теперь не отвечают.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.
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