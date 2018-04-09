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Разбойное нападение совершено на жителя Пензы, когда он смотрел дома телевизор

10:39 | 09.04.2018 | Криминал

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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Житель Октябрьского района Пензы подвергся разбойному нападению во время просмотра телевизора у себя дома.

Разбойное нападение совершено на жителя Пензы, когда он смотрел дома телевизор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, преступление было совершено после того, как мужчина распивал спиртное вместе с соседом, а после его ухода дверь в квартиру оказалась незаперта.

«Через несколько минут в квартиру вошел незнакомец. Хозяин жилища спросил, кто он такой. В ответ гость несколько раз ударил его и потребовал выпивку. Когда потерпевший сказал, что алкоголя дома нет, злоумышленник стал требовать деньги. Он нашел кошелек мужчины и забрал из него 4 тыс. 600 рублей. Потерпевший пытался остановить противоправные действия незнакомца, однако тот взял найденный в квартире нож и приставил его к горлу хозяина», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что злоумышленник обыскал карманы владельца жилища, забрал найденную в них мелочь и скрылся с места происшествия.

В УМВД уточнили, что оперативники установили причастность к совершению разбойного нападения 39-летнего жителя Пензы, который в декабре 2017 года освободился из колонии, где отбывал наказание за тяжкое преступление.

«Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что в день совершения преступления направился в гости к знакомому, с которым рассчитывал употребить горячительные напитки. Тот сказал, что у него алкоголя нет, и посоветовал обратиться к потерпевшему, с которым незадолго до этого распивал спиртное», — отметили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу.
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