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В Пензе служебная собака помогла найти тайник с героином

12:45 | 10.04.2018 | Криминал

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Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Служебная собака помогла полицейским обнаружить тайник с героином, оборудованный в автомобиле гражданина Таджикистана, приехавшего в Пензу для распространения запрещенных веществ бесконтактным способом.

В Пензе служебная собака помогла найти тайник с героином

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К досмотру машины привлекли кинолога со служебной собакой, натренированной на обнаружение наркотиков. Она и нашла тайник. По результатам экспертного исследования установлено, что изъятое из автомобиля подозреваемого вещество является героином общей массой более 200 граммов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в полиции.

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