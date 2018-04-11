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Гендиректор АО «Вазерское» осужден за налоговое преступление

16:08 | 11.04.2018 | Криминал

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Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Бессоновский районный суд Пензенской области признал генерального директора АО «Вазерское» Игоря Авдеева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Гендиректор АО «Вазерское» осужден за налоговое преступление. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что генеральный директор акционерного общества «Вазерское» с сентября по ноябрь 2017 года, зная о наличии задолженности по уплате налогов и страховых взносов, принял решение расходовать денежные средства из кассы на общехозяйственные цели организации, минуя банковский счет. При этом он осознавал, что если денежные средства будут перечислены на расчетный счет предприятия, то они будут списаны в бюджетную систему РФ на основании выставленных инкассовых поручений налогового органа в счет уплаты недоимки по налогам и страховым взносам», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что таким образом руководитель организации сокрыл 3,3 млн. рублей, что считается крупным размером.

«Генеральному директору акционерного общества назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.

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