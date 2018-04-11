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В Пензе 150 тыс. рублей штрафа назначено организатору азартных игр

17:54 | 11.04.2018 | Криминал

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Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей назначено жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе 150 тыс. рублей штрафа назначено организатору азартных игр

Фото: Penza.sledcom.ru

«Следствием и судом установлено, что с марта 2017 года по январь 2018 года мужчина арендовал помещения в зданиях по улице Луначарского и 1-м Онежском проезде. Осознавая, что территория города Пензы не входит в пять игорных зон Российской Федерации, он организовал приобретение, поставку, размещение и установку в помещении по улице Луначарского в общей сложности 22 единиц игрового оборудования, по 1-му Онежскому проезду — семи», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что злоумышленник подобрал операторов-кассиров, при этом контроль за денежными средствами, проигранными клиентами, осуществлял сам.

«Деньги он присваивал себе, а часть из них выплачивал кассирам в качестве заработной платы», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она напомнила, что 29 единиц игрового оборудования было изъято в ноябре 2017 года и январе 2018 года.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.

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